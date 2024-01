Movimento di equità territoriale in trasferta al Senato sull'autonomia differenziata

TERMOLI. Il tema sull'autonomia differenziata tiene banco e, questa volta, il Movimento di equità territoriale locale capitanato da Vincenzo Greco, dopo l'incontro nella sala del centro pastorale Ecclesia Mater, in piazza Sant'Antonio, è approdato in Senato insieme agli altri attivisti guidati da Pino Aprile.

L'autonomia differenziata è una riforma di cui poco si parla, ma che molto potrebbe impattare sulle dinamiche politiche, sociali ed economiche del nostro territorio, che potrebbe mettere in svendita il Sud, causando ulteriore spopolamento e migrazione territoriale verso il Nord, come sta già avvenendo.

Così il movimento termolese è andato in trasferta a Roma a Palazzo Madama, dove stava avvenendo la presentazione del disegno di legge sull'autonomia. Il video pubblicato dal movimento di equità territoriale inizia con una scritta: "Tu non sai quanto è ingiusto questo paese", per poi presentarsi con dei cartelli con su scritto "30 denari", un chiaro riferimento a Giuda che tradì Gesù.

Nel video, Pino Aprile parla di "un disegno di legge infame, razzista ad opera di un ministro che ha tre condanne in primo e secondo grado per razzismo ma che se la cava con le prescrizioni. A questo ministro è stata data la possibilità di devastare la Costituzione. L'Italia è un paese squilibrato nei diritti e nei generi".