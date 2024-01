Gravina: "Sette interrogazioni e nessuna risposta dalla Giunta"

in attesa di risposte

in attesa di risposte gio 18 gennaio 2024

Gravina: "Sette interrogazioni e nessuna risposta dalla Giunta"

CAMPOBASSO. "Sono ben 7 le interrogazioni da me presentate negli ultimi mesi all’attenzione della Giunta regionale di centrodestra e che ancora non trovano risposte.

Dal Piano Casa alle varie situazioni legate all’Asrem, riapertura improvvisa dei termini di un concorso e vicenda dell’ambulanza senza pneumatici invernali ferma in prossimità dell’ospedale Cardarelli, appare complicato per il governo regionale anche solo fornire risposte e chiarimenti ai molisani e a chi li rappresenta in Consiglio Regionale."

Così il consigliere regionale Roberto Gravina con un messaggio video sul canale Telegram.