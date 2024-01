Trent'anni di Forza Italia: i giovani del Molise all'assemblea nazionale

CAMPOBASSO. 30 anni di Forza Italia: il gruppo Giovani del Molise prenderà parte all’Assemblea Nazionale.

Dal 1994 al 2024: il 26 gennaio, a Roma, Forza Italia festeggerà i 30 anni del partito e dell’impegno costante per il popolo portato da Silvio Berlusconi fino alla sua morte, lasciato in eredità ai suoi giovani (e non) per proseguire quanto da lui iniziato.

Ed in occasione dei 30 anni, oltre ai festeggiamenti, si terrà l’Assemblea Nazionale, alla quale prenderà parte anche una delegazione di Forza Italia Giovani Molise, guidata da Liberato Matticoli.