"Svolta civica": nasce il comitato elettorale Campomarino 2024

CAMPOMARINO. A meno di cinque mesi da voto, nasce "Svolta civica", varato il comitato elettorale Campomarino 2024.

«L'assemblea degli attivisti dell'area progressista di Campomarino, nella seduta del 17 gennaio, ha inteso indicarmi quale coordinatore del Comitato elettorale denominato "Svolta Civica", in preparazione delle elezioni comunali che interesseranno anche il comune di Campomarino.

Ho accettato con entusiasmo l'incarico dopo avere condiviso motivazioni e idee, che contraddistinguono l'area progressista dal malcostume presente anche nella politica locale; penso ad esempio alla solidarietà, che sembra non appartenere più alle istituzioni politiche, senza trascurare l'onestà intellettuale e morale, altra virtù necessaria per una buona e sana amministrazione della cosiddetta res publica.

Il Comitato è indipendente e aperto alle istanze del territorio, opera in sintonia con i cittadini e la popolazione tutta di Campomarino, nella consapevolezza che solo attraverso un confronto reale e costruttivo con la base elettorale si possano interpretare i bisogni comuni, senza creare illusioni o costruire menzogne. Tutti i cittadini possono aderire e contribuire alla costruzione di un programma amministrativo, nonché scegliere di partecipare in prima persona alla buona amministrazione; l'invito è esteso anche ai quei gruppi politici che vogliono determinare il cambiamento nella nostra comunità. Nelle prossime settimane sarà indicato il candidato sindaco, attraverso un metodo democratico e partecipativo, in controtendenza con le imposizioni che spesso giungono da stanze e uffici lontani da Campomarino e che ignorano il contesto locale. Coloro i quali intendono partecipare a questo percorso democratico, possono aderire al comitato e dare il proprio contributo nei modi più opportuni...siamo tutti necessari!»

Il Coordinatore di Svolta Civica è Davide Giuliani, consigliere comunale gruppo di minoranza.