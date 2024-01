Massimo Romano: «La sanità è inquinata da fesserie e del Pos si sono perse le tracce»

TERMOLI. «Mentre il dibattito pubblico sulla sanità molisana è inquinato da fesserie colossali (come l’Intelligenza Artificiale per le liste d’attesa o le bufale sulla mobilità attiva), le notizie vere e di pubblico interesse vengono, invece, costantemente occultate». Così l'avvocato Massimo Romano Consigliere regionale di Costruire Democrazia, in un lungo post sulla sua pagina Facebook.

«La più clamorosa omissione riguarda il Programma operativo sanitario- continua Romano- cioè l’atto di programmazione che ne delinea l’organizzazione, stabilendo il numero e la tipologia di posti letto tra ospedali pubblici e strutture private, le reti tempo dipendenti (ictus, infarto e trauma), la medicina territoriale, penitenziaria e veterinaria, i punti nascita, la salute mentale, la riabilitazione, la rete dei laboratori, i rapporti con l’Università, per citare i settori principali.

In breve, parliamo della pianificazione del diritto alla salute di tutti i cittadini molisani, ridotto, com’è noto purtroppo a tutti, al di sotto della soglia di garanzia dei Lea e anche della decenza.

Ebbene, del Programma Operativo si sono perse completamente le tracce, con il paradosso che siamo a fine gennaio 2024 e vige ancora il piano Frattura 2015/2018, scaduto da 6 anni!

A rigore ci sarebbe il Piano Toma 2019/2021, approvato a fine 2021 (che per stessa ammissione dell’ex presidente non è altro che quello scritto da Giustini nel 2019), ma di fatto non è mai stato attuato e quindi è solo sulla carta. Circola da mesi una bozza di “nuovo” piano 2022/2024, dunque praticamente già prossimo alla scadenza, ma non si ha comunque notizia della sua adozione. Insomma, una vicenda a dir poco ridicola, purtroppo taciuta anche dagli organi di informazione e ignorata dalla politica e dalle Autorità di controllo.

Un ritardo inconcepibile che viola clamorosamente la legge e i principi di economicità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, tanto più grave visto lo stato comatoso della sanità molisana che avrebbe bisogno di reazioni tempestive e decisioni drastiche anziché di inerzia, omissioni e pacche sulle spalle.

La tragedia nella tragedia è che il prezzo di questo ritardo inqualificabile che produce disservizi lo pagano soltanto i cittadini-utenti del servizio sanitario. Come al solito».