«Il Molise e gli amici che contano», Primiani picchia duro sulla Regione

CAMPOBASSO. «Per l’ennesima volta, il Consiglio regionale del Molise e la maggioranza di centrodestra si rivelano del tutto incapaci di fornire risposte adeguate ai cittadini. Gli stessi cittadini che, nei mesi scorsi, hanno visto un direttore sanitario di un nosocomio del territorio usufruire di un’ambulanza del sistema sanitario pubblico per essere trasferito fuori regione, a quanto pare senza che ve ne fosse l'urgenza», torna la critica politica del Movimento 5 Stelle, con Angelo Primiani, all'indirizzo del centrodestra regionale.

«Lo avrebbe fatto, ha affermato in Aula l’assessore con delega alla sanità Michele Iorio, "dopo una richiesta pervenuta dal primario di ortopedia del San Timoteo di Termoli”.

Su quest’argomento avevamo depositato un’interrogazione per vederci chiaro. Oggi, sostanzialmente, quell’interrogazione è stata del tutto evasa dall’assessore Iorio, che si è limitato a confermare i fatti da un punto di vista tecnico, senza prendere però alcuna posizione politica al riguardo.

Un fatto grave che politicamente "legittima” l’atteggiamento di chi si avvale di qualche conoscenza per ottenere ciò che vuole. Avevo chiesto risposte politiche, non sanitarie né giudiziarie. Ahimè, ho dovuto constatare per l’ennesima volta che quanto accaduto rappresenta la deriva della sanità molisana. Di fatto, se si conosce qualcuno, si aprono tutte le porte, altrimenti, come accade per la stragrande maggioranza dei cittadini, bisogna attendere tempi biblici per avere accesso alle cure.

Evidentemente, per questa maggioranza di centrodestra, che si è trincerata dietro le indagini del nucleo ispettivo ancora in corso, quello che è accaduto rappresenta la normalità. Peccato che sia trascorso ormai un mese e non ci sono ancora riscontri sull’inchiesta interna annunciata dall’Asrem. E che oggi la politica molisana lancia un messaggio sbagliatissimo, anche se forse lo sapevamo già: in Molise, contano più le "amicizie" giuste che i diritti».