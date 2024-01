Autonomia differenziata, Montenero che rinasce porta il No in Consiglio comunale

MONTENERO DI BISACCIA. Gennaio iperattivo per i consiglieri comunale di opposizione di Montenero che Rinasce, Fabio De Risio e Gianluca Monturano, che dopo aver lanciato il sasso della riunificazione all’Abruzzo nello stagno del dibattito politico regionale, tornano alla carica in materia di autonomia differenziata, con una doppia iniziativa. Prima una interrogazione consiliare, quindi una mozione attraverso cui chiederebbe al Consiglio comunale di esprimersi contro questa riforma.

«La filiera istituzionale ha rappresentato un motivo di orgoglio della attuale amministrazione; la proposta di legge Calderoli sull'autonomia differenziata avrà ripercussioni sull'intero assetto nazionale; in particolare apportando molti cambiamenti che avranno ripercussioni anche sulla Regione Molise; il Molise è rappresentato in parlamento dal senatore Costanzo Della Porta, relatore della proposta di legge sull'autonomia differenziata, quindi fervido sostenitore della proposta di Autonomia; la seguente proposta di legge ha destato molto clamore anche tra diversi Sindaci Molisani che si sono dichiarati contrari; chiediamo alla sindaco la posizione dell'amministrazione comunale rispetto a questa Proposta di legge se ci sono iniziative in atto a portare una discussione ampia su questa Proposta di Legge; se c'è stata o ci sarà un’interlocuzione con il parlamentare molisano Costanzo Della Porta per spiegare ai cittadini le motivazioni di sostegno o no, a detta Proposta di Legge».

Quindi, nella mozione: «La filiera istituzionale ha rappresentato un motivo di orgoglio della attuale amministrazione; la proposta di legge Calderoli sull'autonomia differenziata avrà ripercussioni sull'intero assetto nazionale; in particolare apportando molti cambiamenti che avranno ripercussioni per le Regioni del Sud e anche sulla Regione Molise; il Molise è rappresentato in parlamento dall’Onorevole Senatore Costanzo Della Porta, relatore della proposta di legge sull'autonomia differenziata, quindi fervido sostenitore della proposta di Autonomia, la seguente proposta di legge ha destato molto clamore anche tra diversi sindaci Molisani che si sono dichiarati contrari». La mozione chiedere al Consiglio comunale di dichiarare la sua contrarietà alla proposta di Legge per l’Autonomia Differenziata; impegnando sindaca e Giunta ad adottare ogni atto necessario per impedire l’approvazione della proposta di Legge per l’Autonomia Differenziata».