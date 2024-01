Il centrodestra torna in conclave, avviato il percorso sulle elezioni amministrative

Centrodestra in conclave: verso le elezioni amministrative

CAMPOBASSO. Mancano ormai pochi mesi alla scadenza elettorale principe del 2024, l'election day con europee e amministrative. In Molise è innegabile come l'attenzione sia tutta rivolta alle sfide nei Comuni di Campobasso e Termoli e in vista di questo doppio banco di prova, dove entrambe le amministrazioni giungono a fine mandato con un vice sindaco reggente, il centrodestra è tornato a riunirsi.

Centrum Palace che ha visto un conclave composto da Michele Marone (Lega), Filoteo Di Sandro (Fratelli d'Italia), Claudio Lotito (Forza Italia), il ticket Fabio Cofelice e Stefano Sabatini per Noi Moderati, Teresio Di Pietro per l'Udc, i Popolari con Vincenzo Niro, i due parlamentari molisani, Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, oltre al presidente della Regione, Francesco Roberti.

«Abbiamo fatto un primo incontro per individuare i criteri di scelta dei candidati attorno a cui fare sintesi per le prossime amministrative; ci riaggiorneremo nella prossima settimana», ci ha riferito Marone.

Prime e iniziali schermaglie dunque, poiché di nomi, come ha asserito Di Sandro, ne ce sono tanti, ma vanno individuati i percorsi decisionali.