«La bozza del Pos sarà presto discussa con amministratori e associazioni»

Per la precisione

Per la precisione sab 27 gennaio 2024

CAMPOBASSO. Sanità in pole position tra i temi in discussione nel Molise.

Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, relativamente alla proposta di Piano Operativo Sanitario 2023 - 2025, dal 26 gennaio 2024 in consultazione pubblica sul sito della Regione Molise, precisa quanto segue: "La proposta del Piano Operativo Sanitario 2023 - 2025 rappresenta una bozza, che sarà portata all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, alle Associazioni di Categoria e agli Stakeholders interessati per un momento di dialogo e confronto finalizzato a presentare e, dunque, raccogliere osservazioni, suggerimenti e integrazioni da apportare al testo, che rappresenta la base di lavoro da cui partire per arrivare al documento finale.

Mi preme tranquillizzare i cittadini sul fatto che la parte politica nelle sedi opportune, Agenas e Ministero della Salute in primis, farà valere la propria proposta che, sicuramente, contiene la salvaguardia del servizio di Emodinamica all'ospedale 'Veneziale' di Isernia, sia per preservare il servizio sul territorio sia perché Emodinamica nel nosocomio del capoluogo pentro ha sempre dimostrato alti standard qualitativi. Lavoreremo affinché il nuovo Piano Operativo Sanitario non prescinda da tutti i servizi di qualità dei nostri ospedali e da quelli indispensabili nei rispettivi nosocomi, anche alla luce delle caratteristiche territoriali della nostra regione. Il nostro obiettivo è, al contempo, quello di preservare i servizi sul territorio e valorizzare quelli che sono stati sempre contraddistinti da importanti coefficienti di qualità".