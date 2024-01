Sanità in Consiglio regionale, il Pd: "ma dov'è il Decreto Molise?"

CAMPOBASSO. In vista del Consiglio regionale di domani, che sarà dedicato ad una serie di mozioni sul tema della Sanità, arriva una nota stampa della consigliera regionale del Pd, Alessandra Salvatore.

«Si discuterà, come terzo punto all'odg (che diventerà, verosimilmente il secondo), della mozione presentata dal gruppo consiliare del PD, relativa alle linee di indirizzo per la stesura del nuovo Programma Operativo sanitario: nonostante sia stata protocollata il 16/11/2023, la mozione resta, alla luce della nuova bozza (PO 2023-2025) ufficializzata venerdì scorso, purtroppo di drammatica ed urgente attualità.

Il Partito Democratico, domani, con il sostegno di tutto il PD regionale (ad ogni livello politico ed istituzionale), chiederà la ferma e decisa presa di posizione da parte del Consiglio e della Giunta regionale (e dunque l'approvazione unanime della mozione), affinché si ottenga il Decreto Molise (cancellazione del debito sanitario e revoca del commissariamento) ed affinché si cancellino dalla bozza di P.O. tutte quelle previsioni che tagliano i reparti e le unità salvavita (come, ad esempio, nel caso della Emodinamica ad Isernia) e si inseriscano, così come indicato nella nostra mozione, previsioni che rafforzano quei reparti, quelle specialistiche e quei servizi (118 medicalizzato compreso), che, oltre ad essere fondamentali per la messa in sicurezza della vita dei pazienti molisani, producono e possono produrre effetti positivi sulla mobilità attiva verso la Sanità pubblica regionale, arginando la fuga verso le strutture pubbliche e private di altre regioni».