Sindaci a confronto sull'autonomia differenziata

TERMOLI. Amministratori del territorio bassomolisano a confronto col senatore Costanzo Della Porta e il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti sul tema dell'autonomia differenziata, affiancati dal vice sindaco reggente di Termoli, Vincenzo Ferrazzano. E' quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, in sala consiliare a Termoli. Numerosa e nutrita la partecipazione dei sindaci e non solo, anche assessori, per dibattere di una riforma che sta prendendo spazio nel dibattito politico locale e nazionale.

Poche le defezioni, a conferma di come l'argomento sia particolarmente sentito. Ovviamente, un conclave a porte chiuse, benché non ci sia stata alcuna fumata, poiché all'illustrazione dei contenuti dell'impianto normativo approvato al Senato solo la scorsa settimana e in itinere di approdare alla Camera dei deputati, si è dialogato sui risvolti della fiscalità locale e delle materie che le Regioni potrebbero voler gestire in modo autonomo, appunto.

In ogni caso, un momento di sintesi significativo tra chi ha le redini del territorio in mano.