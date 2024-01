Roberto De Angelis nominato coordinatore regionale di Alternativa Popolare

CAMPOBASSO. In data 18 Gennaio Stefano Bandecchi, Coordinatore Nazionale, e Paolo Alli, Presidente, del movimento politico Alternativa Popolare, hanno nominato Roberto De Angelis Coordinatore Regionale del Molise. Partito del tutto rinnovato e condotto brillantemente da Stefano Bandecchi, già Sindaco di Terni, sta riscuotendo molti consensi in tutta Italia. L'intento di Bandecchi è quello di lavorare sul territorio a servizio della società, in modo da riavvicinare il popolo alla politica e risolvere i molteplici problemi dei cittadini.

Molti i progetti presentati al primo congresso di Alternativa Popolare tenutosi il 27 e 28 gennaio a Terni, il partito nei prossimi mesi sarà impegnato con le elezioni regionali, comunali e anche quelle europee. Molto presto anche in Molise De Angelis presenterà il programma per le prossime sfide politiche.

Per informazioni scrivere a: alternativap.molise@virgilio.it oppure al numero 3928495555.