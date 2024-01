"Termoli Città Universitaria", passa in Consiglio comunale la proposta di Capecce

TERMOLI. Quasi 3 ore di Consiglio comunale, nella serata di ieri, sono state necessarie per affrontare, esaminare, discutere e approvare (o meno) tanti argomenti iscritti all'ordine del giorno, in una seduta caratterizzata da sessioni di bilancio e mozioni.

Ormai sempre più numerosi i consiglieri comunali che si collegano da remoto, nonostante gli orari di convocazione arrivino a sfiorare direttamente l'ora di cena, ma su questo torneremo a parte.

Una discussione a tratti vibrante, con contrapposizioni arcigne tra maggioranza e opposizione, ma con un risultato particolare portato a casa, quello della mozione del consigliere di minoranza Andrea Piero Capecce, che ha convinto a far approvare la proposta "Termoli Città Universitaria".

«Stanco, ma strafelice per l'obbiettivo raggiunto: la Mozione Termoli Città Universitaria è stata approvata dal Consiglio comunale, con il sindaco Ferrazzano che ha comunicato pubblicamente l'intenzione dell'amministrazione di addivenire alla costruzione di un Campus Universitario nella nostra città.

Termoli è una città straordinaria e con il voto di oggi si sono messe le basi per un nuovo corso per lo sviluppo economico e culturale del nostro territorio, incentivando la presenza di studenti provenienti da altre località d'Italia e dando la possibilità ai giovani studenti termolesi di poter decidere di studiare nella propria città senza più essere costretti ad andare via».

Nel corso dei lavori, Capecce ha sottolineato l'importanza della promozione di un “Dialogo istituzionale con l'Università degli studi del Molise e con la Giunta Regionale per il rafforzamento del polo universitario di Termoli”.

«Questa è una mozione dettata dall’ assoluta convinzione che Termoli abbia tutte le caratteristiche per poter divenire appieno in futuro una città universitaria.

Qualcosa nell'ultimo periodo è stato fatto, e personalmente mi sento di riconoscere, politicamente, i meriti della maggioranza, poiché, anche per mezzo del dialogo istituzionale intercorso tra l’amministrazione Roberti con l'Università del Molise e con la Regione, si è riusciti a far approdare, presso la sede universitaria di Termoli, il corso di laurea triennale in informatica, un corso di laurea professionalizzante, molto richiesto dalle aziende, e che potrebbe essere da monito per un'ulteriore rafforzamento del polo universitario di Termoli.

Sotto questo punto di vista il margine di manovra è estremamente ampio.

Attualmente l'Unimol vanta 40 corsi di laurea redistribuiti presso le sedi di Campobasso, Termoli e Pesche di Isernia, e di questi 40 corsi… sono quattro i percorsi di studio assegnati alla sede di Termoli.

Vi è, inoltre, l’enorme opportunità che ci viene data dalla presenza dei Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la "Missione 4" che riguarda direttamente il mondo dell’istruzione e delle università, per la quale saranno stanziati all’incirca oltre 30 miliardi di euro.

Accedendo a tali fondi si potrebbero suggerire l’istituzione su Termoli di corsi attinenti alle caratteristiche della città, corsi, come, ad esempio, ingegneria navale, corso che potrebbe finanche contribuire a rilanciare l’istituto nautico;

Corsi come ingegneria medica, ambientale ed industriale, considerata la vocazione industriale della città e la impattante presenza di tanti casi di tumori a Termoli…una classe politica lungimirante dovrebbe battersi politicamente per far istituire, sul territorio, corsi che possano formare qui quelle figure professionali che potranno essere adibite in futuro a coniugare le esigenze produttive col rispetto dell’ambiente, e quindi della salute umana, prestando particolare riguardo anche alla ricerca per le cure contro il cancro.

Termoli è inoltre una città con una importante storia, anche economica: si potrebbero suggerire corsi come Storia e Filosofia, ma anche corsi di Politica economica, magari da erogare totalmente in lingua inglese.

Insomma, non poniamoci limiti, Termoli ha tutte le caratteristiche per diventare una città universitaria, e i fondi del PNRR rappresentano una occasione unica e forse irrepetibile per dar vita ad un progetto che comprenda, perché no, la costruzione di un vero e proprio campus universitario Unimol su Termoli, con annesse residenze per studenti e docenti.

Questo potenziamento del polo di Termoli, ci tengo a precisare, non intende depauperare nulla né a Campobasso né a Pesche di Isernia, poiché Alto e Basso Molise devono correre insieme verso uno sviluppo economico che inevitabilmente la redistribuzione delle conoscenze tecniche, culturali e professionali porta con sé. Con questa mozione si chiede al consiglio di impegnare la Giunta Comunale, affinché questa si coordini con la Giunta Regionale e con i vertici dell’Università degli Studi del Molise, per imbastire un tavolo di confronto atto a promuovere un adeguato rafforzamento del Polo Universitario di Termoli, verificando, previo studio, se sussiste la possibilità per la Regione di accedere ai fondi Pnrr destinati all'Istruzione e alla Ricerca, valutando la possibilità di organizzare una o più conferenze servizi a tema, da farsi eventualmente anche presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli».