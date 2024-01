Volano gli stracci a Guglionesi, Morena-D'Urbano: "Dinanzi all'incapacità possibili solo le dimissioni"

GUGLIONESI. Una dozzina di contestazioni, messe nere su bianco, arrivano da ex amministratori del comune di Guglionesi all'indirizzo della Giunta Tomei. Giuseppe D'Urbano e Barbara Morena, dopo aver dato sfogo sui social circa la propria delusione inerente all'andamento della compagine maturata in seno alla lista Guglionesi nel Cuore, chiedono le dimissioni del primo cittadino. In particolare, il tandem che condivise parte del percorso dell'amministrazione Bellotti sugli scranno di opposizione, benché la Morena era e rimase presidente del Consiglio comunale, si sofferma su temi come “Piano di comunicazione, locali di via Verri, acquisto di materiale informatico, Ufficio Europe Progressio, supporto all'ufficio di contabilità, restituzione somme alla Guglionesi Ambiente scarl sull'Imu, indennità di risultato, gestione Mimì Del Torto, contrattazione decentrata, variazioni di bilancio, gestione del personale, centro cottura”. Sfilza di addebiti che assumono la forma di interrogazioni ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto comunale, anche se alcune sono corredate da citazioni di esposti a Corte dei Conti e Procura, insomma, braccio di ferro asperrimo.

«All’origine del male c’è l’incapacità – ammoniscono i due ex amministratori - è pervenuta al protocollo del Comune di Guglionesi la lettera di dimissioni del dipendente addetto all’ufficio Anagrafe. Ormai è evidente il clima di ostilità che si respira all’interno del Comune e che ha determinato “la fuga” di ben 3 segretari comunali e 4 dipendenti in soli 8 mesi di “gestione Tomei”. Fenomeno assolutamente inedito a Guglionesi. Riteniamo che sia imbarazzante o addirittura impossibile, per il sindaco e l’assessore al personale, giustificare il suddetto fenomeno se non riconoscendo onestamente la propria profonda e ormai irrimediabile incapacità politica e amministrativa. D’altra parte, quello del personale non è l’unico problema che attanaglia il Comune, vi è anche quello gestionale e finanziario come verrà puntualmente evidenziato e documentato nei prossimi giorni. L’origine dei problemi è unica ed era nota sia al Sindaco che all’Assessore al personale già all’epoca dell’opposizione ad una amministrazione dimostratasi del tutto inadeguata nonostante “annessi, connessi e stampelle”. E’ triste dover constatare che un Comune come Guglionesi non possa trovare pace e sia rimasto nelle grinfie di pochi mercenari che stanno letteralmente divorando e desertificando il Comune. E voi state a guardare?

Ma è realmente di ignavia che si tratta? Vi è più di qualcuno sicuro che non sia solo questo.

Le vostre scelte hanno così profondamente ed irrimediabilmente compromesso la funzionalità dell’Ente nel senso che non avete più possibilità di emendare gli errori commessi che noi un suggerimento lo abbiamo: dimissioni», la richiesta forte avanzata da Barbara Morena e Giuseppe D’Urbano.

