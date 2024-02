Ricorsi elettorali respinti, Di Pardo: «I veri sconfitti sono gli avvocati»

PETACCIATO. Si chiude la vicenda sui ricorsi elettorali promossi per l'esito delle elezioni regionali 2023 nel Molise e il consigliere Roberto Di Pardo ha così commentato.

«Questa sentenza chiude definitivamente la storia dei ricorsi elettorali. Una sentenza di primo grado del Tar Molise non chiara, ma di più che metteva in evidenza l'infondatezza del ricorso da parte di Antonio Tedeschi. Nonostante questo, c'è stato l'appello al Consiglio di Stato il quale ha ribadito l'infondatezza.

Io non smetto mai di meravigliarmi del ruolo di alcuni avvocati che dovrebbero indirizzare le scelte poi della parte, perché la parte non è un legale. Dopo una sentenza come questa cerchi di far evitare al tuo cliente quella che è un'ulteriore "mazzata".

Il vero sconfitto non sia tanto l'appellante quanto l'avvocato.

Avvocati che hanno questi ruoli ambigui che da grande non si capisce se vogliano fare i politici o gli avvocati per la pubblica amministrazione. Sono quelli che vogliono prendersi anche i meriti, per esempio, per il punto nascita di Termoli o per dei provvedimenti amministrativi sulla sanità, dimenticando che non hanno nessun merito. Ma i sindaci e gli amministratori che hanno dato loro l'incarico.

Se vuoi prenderti i meriti quando vinci, ecco prenditi tutti i demeriti oggi. Dopo il Tar te lo dice anche il Consiglio di Stato. A me preoccupa questa cosa da chi vuole candidarsi a sindaco di Campobasso».