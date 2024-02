Primiani-Salvatore: «Lo sbarramento al 5% conforta l'azione amministrativa»

CAMPOBASSO. I consiglieri regionali Angelo Primiani e Alessandra Salvatore commentano l'esito dei ricorsi elettorali al Consiglio di Stato.

«Con sentenza depositata questa mattina, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello presentato dai signori Campolieti e Di Baggio, ha respinto l'appello escludendo che la soglia di sbarramento violi diritti e principi costituzionali ed, anzi, precisando, in conformità con quanto evidenziato dai nostri legali, che la ratio della previsione dello sbarramento al 5% per le singole liste "costituisce attuazione, piuttosto che violazione, del buon andamento dell'azione amministrativa". Approfittiamo per esprimere soddisfazione per un esito in cui confidavamo e ringraziare i nostri legali, Giacomo Papa, Marco Calabrese, Luciana Spina ed Arcangela Iamiceli, che, con noi, hanno confidato, con sobrietà e professionalità, nelle ragioni del diritto».