Costruire Democrazia mette radici sulla costa, «Termoli merita molto di più»

Costruire Democrazia a Termoli: l'intervista ad Andrea Montesanto

TERMOLI. Costruire Democrazia è una realtà nuova sulla costa, perché nasce nel capoluogo, ma ha trovato nell'imprenditore Andrea Montesanto un referente dinamico, che ha le idee chiare.

A dimostrazione di questo, la partecipazione nutrita alla conferenza stampa di quest'oggi, alle 17 in piazza Monumento, al Bellavista, dove Massimo Romano, kingmaker del movimento che viene da lui rappresentato all'opposizione del Governo Roberti in Consiglio regionale, ha tenuto a battesimo la componente adriatica, che guarda inevitabilmente alle elezioni amministrative, ma non soltanto.

Si è parlato di sanità, con la campagna di rientro del debito e la revoca dell'inasprimento dell'imposizione fiscale in Molise, dei primi mesi della Giunta di centrodestra, delle riforme nazionali e della futura sfida elettorale, dinanzi a decine di attivisti, cittadini, professionisti e anche esponenti politici.