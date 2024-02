«Noi siamo altro», un ponte tra società civile e politica per Costruire Democrazia

Costruire democrazia a Termoli: l'intervista a Massimo Romano

TERMOLI. Non ammicca più di tanto ai partiti di centrosinistra, che specie a livello nazionale offrono uno spettacolo poco decoroso a suo avviso, men che meno agli altri, di cui non comprende come gli elettorali possano nutrirne fiducia nel Molise e a loro si rivolge per far capire dove dovrebbero far pendere la propria scelta.

Parte in anticipo, non come avvenne per le elezioni regionali, il leader di Costruire Democrazia Massimo Romano, che ha tenuto stasera a battesimo la componente locale, affidata ad Andrea Montesanto.