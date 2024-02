Decreto Molise, «Il Governo Meloni sta andando già oltre con le misure stanziate e approvate»

TERMOLI. In relazione alle dichiarazioni del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, i parlamentari molisani di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta precisano quanto segue.

«Mai come in questa legislatura c’è un continuo dialogo tra i rappresentanti del Governo e la delegazione parlamentare molisana di Fratelli d’Italia.

Abbiamo sempre parlato di 'decreto Molise' per circoscrivere le questioni ritenute prioritarie per la nostra regione, cui il Governo si é fatto e si sta facendo carico sin dal suo insediamento.

L’interlocuzione con i Ministeri è diretta e costante e il Governo Meloni, con la spinta di Fratelli d’Italia, ha dimostrato grandi attenzioni verso il Molise, al di là del nome che si voglia dare agli interventi in favore della nostra regione.

Non ricordiamo, al contrario, questa sintonia tra le precedenti delegazioni e i rispettivi Governi, guidati da pentastellati e PD, in termini di azioni concrete e risultati per il Molise e per l'Italia.

Tra le misure adottate dal Governo a sostegno della nostra Regione, a titolo esemplificativo e mai esaustivo, preme ricordare l’autorizzazione che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha rilasciato, nello scorso mese di dicembre, per il trasferimento alla Regione Molise della somma di 40 milioni di euro a titolo di contributo per il 2023 da destinare al disavanzo di amministrazione. A cui sono da aggiungere i trasferimenti pari a 20 milioni di euro, a partire dal 2024 e fino al 2033, per un totale di altri 200 milioni di euro.

Inoltre, andando ad esaminare lo stanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2023, così come da Decreto della struttura commissariale, questo risulta di oltre 616milioni di euro (520milioni di euro Asrem e quasi 100milioni per la Gestione Sanitaria Accentrata), superiore agli altri anni e oggi ci sono le risorse sia per assumere che per acquistare le apparecchiature necessarie per una sanità di qualità.

Azioni concrete a dispetto di quanto si voglia far credere e all’orizzonte ci sono ulteriori misure attraverso le quali si punta all’obiettivo dell’azzeramento del disavanzo di amministrazione sia delle casse regionali che della sanità molisana. Un obiettivo ambizioso, che riteniamo si possa raggiungere continuando a lavorare in sinergia col Governo nazionale e con quello regionale».