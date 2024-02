«Non bastano due pensiline per dire che Gtm rispetta gli impegni»

TERMOLI. Giunge la replica di quattro consiglieri comunali di opposizione alla notizia sull'installazione delle nuove pensiline alle fermate bus,

«Stimato direttore di Termolionline, ieri sulla sua testata è apparsa la notizia che la società Gtm srl unipersonale di Giuseppe Larivera, in attuazione della finanza di progetto relativa al trasporto pubblico locale e ad altri servizi, sottoscritta il 22/09/2021, ha deciso di installare 10 nuove pensiline di cui due già realizzate a Rio Vivo. Segno che «il project financing […] procede, nonostante un critica politica severa da parte di alcuni gruppi consiliari di opposizione».

Come gruppi consiliari di opposizione a cui si allude - cioè Rete della Sinistra, Termoli 2024 e Movimento 5 Stelle – teniamo a precisare che la nostra critica a GTM ed all’amministrazione Roberti-Ferrazzano non è meramente “politica”, ma attiene ad aspetti concreti che riguardano i servizi che dovrebbero essere offerti ai termolesi e che invece gli vengono negati. La nostra critica non è affatto di ostacolo alla realizzazione degli impegni assunti da GTM, anzi è esattamente il contrario. Con il contratto e la convenzione sottoscritti due anni e mezzo fa, GTM si è impegnata ad investire 9.968.742 euro; in primo luogo acquistando fin da allora 17 autobus nuovi di zecca, in sostituzione di quelli ultravetusti in esercizio, meno sicuri e confortevoli per gli utenti e per gli autisti (il 4 dicembre 2023 un autobus è andato addirittura in fiamme), impegno completamente disatteso (GTM dice di averne ordinati 8).

Allo stato attuale, GTM ha realizzato soltanto la rotonda antistante il Terminal Bus, l’area giochi coperta nel parco (che doveva essere uno spazio libero e gratuito ed è diventato un’attività commerciale) e le due pensiline a Rio Vivo; tutto ciò nella totale inerzia dell’Amministrazione comunale, a due anni e mezzo dalla firma del contratto e della convenzione.

Sulle pensiline in specifico, la Giunta Sbrocca e quella Roberti-Ferrazzano sono venute in soccorso di GTM, con 533.333 euro di finanziamenti europei (POR Molise FESR FSE 2014/2020) per realizzare nuove pensiline e paline, nonché un sistema automatico di monitoraggio dei veicoli, che segnali in tempo reale alle pensiline e paline la posizione ed i tempi di arrivo degli autobus. All’interno di tale investimento, previsto nel corso del 2024, troviamo anche quattro pensiline “semplici” ed una doppia, che – dichiara il Vicesindaco Reggente – saranno realizzate secondo il progetto vincitore del 62° Premio Termoli, Sezione architettura e design, gestito dalla Fondazione MACTE, presieduta da Paolo Larivera. Sarà un dettaglio, ma il design delle due nuove pensiline collocate a Rio Vivo non è affatto quello vincitore del 62° Premio Termoli; inoltre, dalle foto pubblicate sembra problematico l’accesso ai diversamente abili, che tanto sugli autobus non possono salire per mancanza dell’apposita pedana mobile. Evidentemente per l’Amministrazione comunale quello che decide GTM è indiscutibile.

Ben vengano le due nuove pensiline a Rio Vivo, come che siano, ma queste e le poche altre cose realizzate da GTM non consentono di dire che si stanno rispettando gli impegni assunti. Di questo passo, non basterà un secolo per investire i 100 milioni promessi da GTM».

I consiglieri comunali di opposizione:

Marcella Stumpo (Rete della Sinistra), Daniela Decaro ed Antonio Bovio (Termoli 2024), Ippazio Stamerra (Movimento 5 Stelle)