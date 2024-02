Il centrosinistra punta prima al programma, nel Pd c'è chi invoca il congresso di circolo

TERMOLI. Il centrosinistra comincia a perfezionare la propria alleanza in modo più organico e nello scorso sabato mattina è stato sottoscritto un documento da Pd, Costruire Democrazia e Movimento 5 Stelle, nonché dalla lista civica Vota x Te, il “papier” parla di andare avanti insieme per scrivere il programma e scegliere il candidato sindaco, ma di nomi nero su bianco non ne sarebbero stati messi.

Inoltre, «Su proposta di alcuni iscritti del circolo Pd di Termoli si chiede, in base alle regole statutarie, di convocare quanto prima il congresso cittadino del Pd Termoli, al fine di legittimare la regolare rappresentatività del circolo stesso». Nove gli iscritti che hanno sottoscritto questo documento, anche ex amministratori comunali, per intenderci.

L’incontro si è tenuto lo scorso 8 febbraio e per quello che ne sappiamo è stato piuttosto animato. L’ambito di riferimento è la trattativa portata avanti nel centrosinistra, a partire da quel tavolo a 3 gambe insediato da settimane.