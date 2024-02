Il centrosinistra allo sprint per definire alleati, programma e candidature

TERMOLI. Perimetro dell’alleanza, spunti programmatici e poi nomi. E’ questo il percorso che viene compiuto dalla coalizione di centrosinistra, che tenta di varare un campo più largo (non il campo largo in senso autentico) per addivenire alla scelta del candidato sindaco di Termoli e definire il perimetro della futura coalizione.

Ennesimo incontro, giovedì sera. La volontà emersa è quella di proseguire compatti e aprire il dialogo anche alle formazioni civiche presenti nell’ambito progressista. Le gambe del tavolo sono quelle di Pd, Costruire Democrazia, Movimento 5 Stelle e Vota x te (la civica dell’ex sindaco Angelo Sbrocca), ma si guarda, dunque al fronte e vasto rassemblement di liste che non hanno i simboli dei partiti rappresentati in Consiglio comunale e poi ci sono anche altre componenti di minoranza da tenere in considerazione.

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Intanto anche il programma, oltre alle intese politiche, tiene banco in questi vertici, per mettere a sigillo ogni singolo aspetto.