Project financing del cimitero, «Il cambio di posizione della Giunta ci ha dato ragione»

TERMOLI. Il project financing del cimitero, ormai abortito, dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato, di cui abbiamo parlato diffusamente negli ultimi giorni, è uno di quegli argomenti che non hanno mai accomunato Rete della Sinistra, Termoli 2024 e Movimento 5 Stelle col Pd.

Arriva la presa di posizione sull’epilogo finale della vicenda, a livello amministrativo: «Sulla finanza di progetto relativa al cimitero Roberti si è ravveduto dopo tre anni. Il 14/02/2024 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1502, che ha pienamente e definitivamente confermato la sentenza del Tar Molise 287/2023, concernente la revoca della finanza di progetto relativa al cimitero di Termoli, ritenendola legittima per ben quattro motivi: 1°) assenza del rischio operativo del promotore; 2°) incremento illegittimo del 50% del prezzo dei loculi; 3°) inapplicabilità del piano economico finanziario, in conseguenza dell’incremento dei costi; 4°) indicazione errata del valore della concessione, posta pari ai costi del concessionario e non al fatturato, che è quasi il triplo dei costi. Al promotore della finanza di progetto, che ha agitato lo spauracchio di un risarcimento di 3.286.992 euro, sono state riconosciute solo le spese per la redazione della relazione geologica ai fini della variante al Prg e della relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS, cioè qualche decina di migliaia di euro.

Il felice risultato – a quanto scrive la stampa locale – è stato commentato dall’amministrazione comunale con le seguenti parole: «Fin dal suo insediamento l’amministrazione comunale del sindaco Francesco Roberti si disse contraria al project financing che interessava il cimitero di Termoli voluto dalla precedente amministrazione.» La verità è che Roberti e la sua Giunta hanno impiegato ben tre anni dal loro insediamento per capire che la finanza di progetto relativa al cimitero era in danno dei termolesi; infatti, la delibera della Giunta Roberti 193/2022, di revoca per pubblico interesse della delibera della Giunta Sbrocca 306/2017, risale al 21/07/2022.

Dopo il suo insediamento (13/06/2019) Roberti ha condiviso e proseguito il procedimento relativo alla finanza di progetto del cimitero, avviato da Sbrocca. Ad opporci fin dall’inizio siamo stati noi consiglieri della Rete della Sinistra, di Termoli 2024 e del Movimento 5 Stelle, che ci siamo costantemente battuti in difesa dei beni comuni e dell’interesse dei cittadini, contro le sciagurate finanze di progetto messe in atto dall’amministrazione Sbrocca e portate avanti da quella Roberti.

Il 21/10/2020 la consigliera Stumpo (Rete della Sinistra) ha repertoriato una mozione per chiedere: 1°) la revoca per pubblico interesse della delibera di Giunta n. 306 dell’11/12/2017, che ha dato il via alla finanza di progetto; 2°) l’indizione della gara di appalto per la realizzazione urgente di almeno 900 loculi nella cinta cimiteriale attuale; 3°) la realizzazione di un secondo cimitero, con impianto di cremazione. La mozione Stumpo è stata portata in Consiglio comunale cinque mesi dopo, il 26/03/2021, ed è stata respinta con voto contrario della maggioranza (incluso il sindaco Roberti) e del PD; a favore abbiamo votato solo noi.

Il 30/11/2021 abbiamo presentato un esposto all’Anac ed alla Sezione Controllo della Corte dei conti del Molise, segnalando: 1°) che il costo di costruzione dei nuovi loculi in colombario è superiore del 91% a quello di mercato; 2°) che il quadro economico è rimasto invariato nonostante la riduzione dei loculi da realizzare (dopo l’indizione della gara per la finanza di progetto, ne sono stati realizzati 456 per coprire l’emergenza sepolture); 3°) la sottostima dei ricavi del promotore derivanti dalla riassegnazione di vecchi loculi.

Siamo ben lieti che Roberti e la sua Giunta comunale abbiano avuto un ripensamento e si siano convinti che la finanza di progetto del cimitero andava revocata e, chissà, forse in questo ripensamento ha avuto un ruolo la nostra ferma e costante opposizione. Per amore di verità, l’amministrazione comunale dica onestamente di avere mutato opinione sulla finanza di progetto – cosa nient’affatto disdicevole – non cerchi di alterare i fatti, affermando di esserne stata contraria fin dal suo insediamento», l’analisi critica di Termoli 2024, Rete della Sinistra e Movimento 5 Stelle.