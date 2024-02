Consiglieri di maggioranza pronti a dimettersi a Guglionesi per tornare alle urne a giugno

GUGLIONESI. La squadra di maggioranza di Guglionesi nel Cuore esce allo scoperto a quasi una settimana dalle dimissioni del sindaco, Antonio Tomei, mostrando la exit strategy della caduta dell'amministrazione, per evitare che non si possa tornare già al voto nel prossimo giugno, ma solo nel 2025.

«Dopo aver lasciato metabolizzare alla cittadinanza di Guglionesi le dimissioni del sindaco Tomei ed aver lasciato sfogare i vari leoni e leonesse da tastiera (più sciacalli che leoni a nostro modo di vedere), anche noi vogliamo dire la nostra sulla vicenda che, nostro malgrado, ci vede Artatamente tirati in ballo e, consentitecelo, con una cognizione di causa diretta che altri non possono vantare….

Francamente ci fa un po’ specie che gli oppositori di ieri siano diventati i paladini di oggi, coinvolgendo “Guglionesi nel cuore” in una vicenda che pochi conoscono, la conoscono male, e la raccontano persino peggio… A che pro?? Semplice, screditare l’attuale e futuro competitor politico con attacchi brutali non solo al gruppo, ma ancor peggio alle singole persone….. atteggiamento questo che inequivocabilmente qualifica il predicatore o predicatrice di turno, abile a parlare ed a sentenziare dopo aver sentito al massimo una sola campana….!

Ed ecco i leoncini e leoncine di turno, che nella propria vita non hanno amministrato nemmeno il proprio condominio, lanciarsi in gratuiti rimbrotti, inondando il web di paroloni roboanti che, come spesso accade, vengono lasciate nell’etere senza mai spiegare dov’è il tradimento, dov’è il profanare il bene comune ed in cosa il manipolatore ha manipolato.

E così potremmo proseguire all’infinito……

Naturalmente rimandiamo al mittente le maldestre diffamanti insinuazioni, essendoci oramai abituati alle insulse gogne mediatiche e volantinaggi preelettorali che, come spesso accade, si ritorceranno contro di loro perché utili solo a crearsi facili tesi per i comizietti mattutini davanti ai bar. E con altrettanta naturalezza e con forza rimarchiamo che se il loro intento è quello di far dissuadere qualcuno dal fare qualcosa, sappiano che noi ci saremo con la serietà competenza e responsabilità che da sempre ci contraddistingue, rimettendoci come sempre al popolo per il giudizio finale. Voi, leoni e leoncine, siete davvero poco credibili…. E non solo come giudici!!!

Ed ora passiamo ai fatti reali.

È noto a tutti, persino a voi, che l’impegno profuso da “Guglionesi nel cuore” nell’ultima tornata elettorale non si è limitato solo alla costituzione della lista, ma ha individuato la figura apicale, ha scritto i programmi, ha organizzato la sede e l’intera campagna elettorale dai volantini all’affissione, dal palco agli interventi. Tutto questo grazie solo ai tanti sostenitori e volontari da sempre presenti nella nostra associazione.

Ma abbiamo fatto molto di più, dimostrando che la politica della condivisione tanto professata da altri, noi l’abbiamo attuata, abbiamo abbattuto tutti i muri, ed aperto le porte della nostra associazione a tutti, candidato Sindaco compreso, creandogli il clima ideale per raggiungere il risultato. L’idillio ed il clima splendido respirato in campagna elettorale è venuto da subito meno ed il gruppo, che aveva contribuito in modo determinante al raggiungimento del successo, da subito è stato messo ai margini…. Anzi ancora più in là!!!

Naturalmente, benchè basiti da tali atteggiamenti, abbiamo continuato ad essere vicino a tutti gli amministratori, almeno a quelli che ce lo chiedevano, e quando c’è stato bisogno di noi come gruppo abbiamo sempre risposto…. Presente. Come?…. Dove?...

Nella ricerca, ad esempio del Segretario Comunale. Figura imprescindibile per un comune come Guglionesi. Bene ne abbiamo forniti 2, di elevato spessore professionale e morale, ed entrambe hanno rinunciato al ruolo dopo appena 15 giorni…. Qualcuno degli informatori pubblici odierni, all’epoca dei fatti si è chiesto il perché? Ha informato la popolazione di quanto accadeva? NO…. Non conveniva … le elezioni troppo lontane per impegnarsi a scrivere ed a sentenziare. Cosa diversa oggi. Vero?

Naturalmente di casi in cui abbiamo teso la mano ce ne sono stati a iosa, dai consigli sulle folli variazioni di bilancio alla ricerca di figure professionali idonee ad una struttura comunale che oramai fa acqua da tutte le parti, alle sollecitazioni per programmare un bilancio preventivo, ancora oggi inesistente e sconosciuto ai più, al supporto per la realizzazione del DUP, alle folli e scriteriate spese…. E così potremmo proseguire all’infinito! Sulla variazione di bilancio incriminata, ragguaglieremo la popolazione con documento dettagliato a parte e dotato di tutta la documentazione necessaria alla comprensione.

Conclusione? Che le relazioni con il Sindaco e parte della maggioranza sono diventate sempre più aride e non solo dal punto di vista politico; il nostro cordone ombelicale con la maggioranza era tenuto vivo solo con parte dei Consiglieri ed Assessori.

A testimonianza di quanto poco avvezzi alle grandi manovre ed ancor meno a manipolare teste, fortunatamente per Guglionesi i nostri rappresentanti hanno dimostrato di essere dotati di propria indipendenza ed intelligenza, e la maggioranza, in tutte le giunte ed in tutti i Consigli ha avuto sempre e non solo il supporto numerico totale, fino all’ultimo consiglio, ante dimissioni. Sempre votato con maggioranza compatta!!!

Di quale tradimento ci si accusa? Quali manovre di alta politica sono state messe in atto? Tutte e solo chiacchiere per creare il mostro politico che non c’è… non importa che si voti tra 3 mesi tra un anno…. O che non si rivoti affatto nel caso che le dimissioni venissero ritirate.

MAI ci siamo adoperati per remare contro l’amministrazione, non è nelle nostre corde, perché diversamente sarebbe come andare contro Guglionesi. tali atteggiamenti a noi non appartengono e, vi assicuriamo, nemmeno ci interessano… queste chiacchiere le lasciamo alla savana mediatica, vostro habitat naturale.

L’UNICA, VERA ed inconfutabile VERITÀ è un’altra…. I VERI TRADITI SIAMO NOI!!!

Le dimissioni, tradiscono non solo il gruppo di maggioranza consiliare di Guglionesi nel cuore, ma una intera collettività!!! Nessuna condivisione. Avremmo sicuramente capito, difeso ed accettato dimissioni per eventuali motivi di salute. Ma fortemente condanniamo il maldestro tentativo di porre a corredo delle dimissioni le motivazioni di natura politica. Con noi, il Sindaco dimissionario, in questi 9 mesi non ha mai avuto nessun confronto di natura politica, su nessun tema riguardante la nostra collettività, benchè i nostri vani tentativi di interagire con lui. Siamo stati politicamente sfruttati dopo che abbiamo spalancato le porte della nostra associazione, concedendoci allo scopo senza chiedere, ne prima e ne dopo, contropartita alcuna, portando per mano la nostra gente all’inganno programmato….

Le dimissioni sono e rimangono un atto soggettivo, e per tali devono essere giudicate e valutate dal popolo Guglionesano…. Per noi rimarranno il triste epilogo di quello che abbiamo subito negli ultimi 9 mesi. UN VERO INCUBO!!

Guglionesi nel cuore ora cosa farà?

Nulla di diverso di quello che ha sempre fatto… Attenderà e valuterà gli eventi, guidata dallo spirito di RESPONSABILITÀ che da sempre ha contraddistinto il nostro cammino.

In questi giorni abbiamo incontrato tanta gente, fortemente preoccupata di quello che sta accadendo, ed ancora di più di quello che potrà accadere. La maggioranza di esse ci chiede nel limite del possibile di evitare un COMMISSARIAMENTO di un anno e mezzo, che vedrebbe penalizzata in modo irreparabile la nostra collettività, rimanendo fuori da qualsiasi progettazione e finanziamento PNRR.

Non possiamo girarci dall’altra parte, non l’abbiamo mai fatto, anzi dobbiamo affrontare con coraggio e RESPONSABILITÀ questa inaspettata fase.

Per questo motivo comunichiamo che 4 (al momento) dei nostri rappresentanti nel Consiglio Comunale danno la loro disponibilità nel formulare le proprie dimissioni nel termine utile di martedì 20 febbraio, nell’unico interesse di Guglionesi, dei guglionesani e dei propri giovani. Sappiamo perfettamente che per evitare un commissariamento così lungo servono 7 consiglieri dimissionari, ma per quella RESPONSABILITÀ, tanto decantata da tutti, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Le scelte che ci si presenteranno da qui a breve, sono molto difficili. Noi adotteremo quelle che secondo il nostro modo di operare vanno nell’esclusivo interesse del popolo guglionesano. Continueremo ad ascoltarlo, a fare politica tra la gente e con la gente con la convinzione che la stessa saprà, anche questa volta, discernere tra chi racconta la verità e prende decisioni coraggiose e responsabili nell’interesse collettivo, da chi racconta chiacchiere strumentali da utilizzare all’uopo. Rimaniamo sempre disponibili a confrontarci anche pubblicamente, con chiunque ravveda nella nostra analisi ricostruzioni artefatte… Viva Guglionesi…. Sempre!!»