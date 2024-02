Autonomia differenziata, a esprimersi consiglieri regionali "vecchi e nuovi"

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante ha convocato per domani, martedì 20 febbraio, con inizio dei lavori previsto per le ore 10, la seduta monotematica del Consiglio regionale, richiesta dai consiglieri Micaela Fanelli, Alessandra Salvatore, Vittorino Facciolla, Andrea Greco, Roberto Gravina, Angelo Primiano e Massimo Romano, dedicata alla discussione del disegno di legge - A.S. n. 615 - recante: “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Iscritto all’ordine del giorno un unico argomento: mozione a firma dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto, «“Disegno di legge - A.S. n. 615 - recante: Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. Impegno al Presidente della Regione».

In vista della seduta monotematica di domani del Consiglio regionale sul disegno di legge in discussione in Parlamento riguardante l’autonomia differenziate delle Regioni ordinarie, il presidente dell’Associazione ex Consiglieri regionali, Gaspero Di Lisa, ha inviato a tutti i componenti dell’Assemblea legislativa regionale un documento sulla tematica in discussione.

Il documento, che è stato approvato dal direttivo dell’associazione ex Consiglieri regionali (già reso noto nei giorni scorsi anche agli organi di informazione), ha spiegato Di Lisa, vuole essere un contributo reso, pur senza voler interferire nel dibattito interpartitico, in beneficio di un’auspicabile riflessione partecipata e consapevole su una così importante e strategica proposta che, se attuata, impatterà in modo sostanziale sul funzionamento del regionalismo italiano.