Autonomia differenziata, sì a una commissione speciale

CAMPOBASSO. Presieduta dal Vice Presidente di turno, Stefania Passarelli, si è svolta nella mattinata la seduta monotematica del Consiglio regionale, richiesta dai Consiglieri Micaela Fanelli, Alessandra Salvatore, Vittorino Facciolla, Andrea Greco, Roberto Gravina, Angelo Primiano e Massimo Romano, dedicata alla discussione del disegno di legge - A.S. n. 615 - recante: “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Dopo la discussione della mozione iscritta all’ordine del giorno, che in sede di votazione non ha raccolto il numero di consensi necessari alla sua approvazione, l’Assemblea ha deliberato a maggioranza un atto di indirizzo -un ordine del giorno, la cui iscrizione tra gli argomenti da discutere oggi e l’immediata trattazione in Aula è stata richiesta e ottenuta dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Vincenzo Niro, primo firmatario insieme agli altri Consiglieri della maggioranza- avente ad oggetto: “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, Terzo Comma della Costituzione”.

Per entrambi gli atti di indirizzo esaminati dall’Assemblea si è svolta un'unica discussione generale nella quale sono intervenuti i Consiglieri Fanelli, Greco, Romano, Primiani, Sabusco, il Sottosegretario Niro, gli Assessori Marone e Iorio, e il Presidente della Regione Roberti.

Con l’atto di indirizzo approvato il Consiglio regionale prende atto che il processo che vede oggi come punto di arrivo l’approvazione in Parlamento del disegno di legge sull’Autonomia differenziata va avanti da circa un ventennio. L’Assise regionale, dunque, nel ricordare il proprio precedente atto di indirizzo -deliberazione di Consiglio regionale n. 62 del 2019- già emanato sul tema, impegna il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale a promuovere l’istituzione di una Commissione speciale regionale (art. 29, comma 2, Statuto reg.) di studio supporto, consulenza e analisi sul tema “autonomia differenziata delle regioni a Statuto Ordinario ai sensi dell’articolo 116, 3 comma, della Costituzione”, finalizzata a sostenere l'azione propositiva del Presidente della Regione Molise in tutte le fasi attuative.