CAMPOBASSO. Autonomia differenziata, Niro: "Finanziamento dei Lep condizione essenziale"

"L'autonomia differenziata, quando arriverà, sarà un cambiamento epocale dunque dobbiamo capire come predisporci rispetto a modifiche che non abbiamo alcuna voglia di subire senza compattezza e organizzazione.

E’ qui che si inserisce l’ordine del giorno, atto d’indirizzo che parte da una certezza che a questo consesso non dovrà mai mancare: quella di un disegno di legge vincolato alla definizione e al finanziamento di Lep e costi standard. Senza il finanziamento dei Lep non si parte. Su questo saremo irremovibili".

"Lo dissi cinque anni fa, lo ribadisco oggi - ha proseguito Niro riferendosi a una mozione sul tema, votata cinque anni fa da maggioranza di centrodestra e Pd - pretendiamo che a Roma ci garantiscano il trasferimento delle risorse e delle competenze per fare in modo che una Regione come la nostra non sia ulteriormente depotenziata e mortificata in un quadro nazionale tutto da definire, soprattutto con riferimento al divario di ambizioni con le Regioni del Nord".

Sulla base di tali considerazioni arriva l'odg che chiede l'istituzione di una Commissione speciale che servirà appunto a districare la matassa per capire quali potranno essere i margini di azione, le materie e le funzioni da considerare e come porsi rispetto alla contrattazione con lo Stato.

"Bisogna studiare ancora a fondo la materia - ha concluso Niro che ha nel suo intervento ha inoltre sottolineato la necessità di non fare barricate e opposizione preconcetta. E di non ragionare in termine ni di secessione dei ricchi. "Dobbiamo invece mostrare compattezza e capacità organizzativa"