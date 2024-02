Lega: Antonio Selvaggio responsabile provinciale del tesseramento

TERMOLI. Il commissario Regionale delle Lega Salvini Premier Molise, Michele Marone, ha nominato il consigliere comunale di Termoli, Antonio Selvaggio, responsabile del tesseramento per la provincia di Campobasso. Il consigliere Selvaggio si è già attivato per il tesseramento per tutti i simpatizzanti del partito.