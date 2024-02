Amministrative, Campopiano: "Evitare le fughe in avanti"

TERMOLI. Si arriva a una scelta cruciale per la scelta in funzione delle prossime amministrative. Interviene Oreste Campopiano.

"La scadenza elettorale della tarda primavera sta creando in Città un clima di fibrillazione che attraversa partiti e coalizioni". Così Oreste Campopiano.

"Corrispondentemente si avvertono evidenti segnali di smarrimento nella società civile che subisce la già esistente distanza dalla cd società politica.

Questo corto circuito rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dal voto, minando quel principio di evidenza costituzionale che vede nella rappresentanza il nucleo della democrazia e della partecipazione.

Le liturgie ed i rituali dei partiti, di fatto gestiti da piccole consorterie autoreferenziali, lungi dall’avvicinare ed interpretare le tante diversificate aspettative e necessità del territorio, rischiano di approfondire ulteriormente quel fossato che purtroppo si va consolidando, contribuendo al degrado del sistema ed alla conseguente ingovernabilità delle istituzioni.

Serve un confronto vero. Servono scelte condivise tra i partiti ,le associazioni ,le formazioni civiche, il mondo variegato del volontariato .

Servono scelte programmatiche concrete, utili e possibili.

Serve la condivisione delle parti sociali e delle categorie su una idea programmatica che sia anche di prospettiva a medio e lungo termine perché Termoli ed il suo hinterland si trova in questo delicato momento storico nella favorevole opportunità di riavviare una fase di crescita e di sviluppo.

Allora vanno evitate innanzi tutto le fughe in avanti. Si faccia prevalere nei partiti e nelle coalizioni la logica del confronto vero, sui temi, sui programmi e sulle persone che dovranno essere chiamate ad interpretarlo, in una logica di squadra e non solo individuale. Se si terrà conto del presente e del futuro della Città e ciascuno degli interpreti saprà sedere ai tavoli di confronto senza escludere nessuna delle varie componenti, le prossime elezioni concretizzeranno un appuntamento con la storia e con il futuro economico e sociale del territorio. Scelte uniltarelati, specie se calate dall’alto senza la preventiva condivisione, sarebbero di contro una poco credibile oltre che inaccettabile soluzione".