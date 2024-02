Corte dei Conti Ue, Della Porta (Fdi): "Nomina di Manfredi Selvaggi orgoglio per il Molise"

"La commissione per la revisione dei bilanci del Parlamento europeo ha dato parere positivo alla nomina di Manfredi Selvaggi come membro italiano della Corte dei Conti Europea. Una nomina che conferma la figura di Carlo Alberto Manfredi Selvaggi come esempio di valente giudice e servitore esemplare dello Stato.

Si tratta di un orgoglio per tutto il Molise, con un nostro corregionale che da coordinatore della struttura di missione del Pnrr passa ad un ruolo di prestigio nella Corte dei Conti europea".

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta.