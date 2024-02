Il cartello riformista rompe il silenzio su Termoli: «Auspichiamo ampia convergenza»

TERMOLI. Si infittisce il dibattito politico nello schieramento progressista, con la presa di posizione del cartello che raggruppa l’Alleanza Verdi-Sinistra e anche il Movimento Equità territoriale e Sinistra italiana, nonché Europa Verde.

Come sottolinea Gigino d’Angelo: «Le prossime elezioni amministrative di giugno saranno di fondamentale importanza per la Città di Termoli e per il territorio.

Riconquistare Termoli è una sfida difficile ma non impossibile e la dobbiamo affrontare nella consapevolezza che per vincerla c’è bisogno di un nuovo Patto per la città, di un progetto condiviso per il rilancio di Termoli e dell’intero territorio Basso Molisano.

Per questa ragione le Forze Politiche, il mondo associativo e i movimenti civici che si richiamano ai valori della Sinistra e del Cattolicesimo Democratico, dovranno compiere ogni sforzo per raggiungere insieme l’obiettivo di dare a Termoli un’amministrazione capace di affrontare le sfide del futuro.

Si apra, dunque, un confronto programmatico aperto e inclusivo, si individui un candidato sindaco che sappia interpretare gli interessi e le necessità per lo sviluppo della città e capace di unire le sensibilità diverse».