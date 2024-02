Il centrosinistra si "coagula" sulla candidatura dell'avvocato Joe Mileti

TERMOLI. Doppia seduta politica nel centrosinistra, coi partiti della coalizione che si sono riuniti al tavolo nel tardo pomeriggio e i singoli gruppi che invece lo faranno appresso, non per discutere, ma per condividere le scelte maturate dalle sei componenti che hanno sperimentato questo campo largo in salsa termolese.

Pd, Costruire democrazia, Movimento 5 Stelle, la civica VotaxTe, Italia Viva e i Socialisti, che hanno fatto convergenza sul nome che circolava dall'estate scorsa, addirittura, quello dell'avvocato Giuseppe Mileti, detto Joe. Ora sono in riunione gli iscritti del Partito democratico, chiamati dal commissario Antonio Giuditta.