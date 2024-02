"Con Mileti una sfida entusiasmante per governare Termoli"

TERMOLI. La coalizione progressista di Termoli, formata da Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Costruire Democrazia, VotaXTe, Italia Viva e Partito Socialista Italiano, all'esito di un percorso politico-programmatico condiviso, comunica di aver individuato nella persona dell’avvocato Giuseppe ‘’Joe’’ Mileti il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative, rimanendo aperti al dialogo con tutte le altre forze civiche e politiche che vorranno confrontarsi anche nel merito di temi e programmi.

L’avvocato Mileti, con il proprio movimento civico, accetta con entusiasmo e responsabilità la candidatura, ringraziando il tavolo di coalizione per la fiducia e il sostegno ricevuti e dichiarando di voler mettere al servizio della comunità la sua esperienza, la sua passione e il suo impegno per realizzare un programma di cambiamento e sviluppo. Mileti rappresenta infatti un profilo dalle riconosciute qualità umane e professionali, inserito nel tessuto cittadino e con competenze amministrative e gestionali, coerenti col progetto politico programmatico messo in campo.

L'obiettivo di questo progetto politico/amministrativo nasce dal bisogno di offrire una concreta alternativa di governo, che possa contrastare l'attuale amministrazione comunale di centrodestra.