«Problemi reali del Paese e valori della libertà», il pensiero azzurro dei delegati termolesi

TERMOLI. Entra nel vivo, dopo l’avvio di ieri, il congresso nazionale di Forza Italia, al palacongressi dell’Eur, a Roma. La delegazione termolese è composta dal presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, dall’assessore Nico Balice e dai consiglieri comunali Enrico Miele e Fernanda De Guglielmo.

Proprio ai tre amministratori locali abbiamo chiesto ulteriori impressioni, dopo le parole accolte ieri dal capogruppo azzurro in Comune. Per la De Guglielmo, «Sono due giorni di confronto positivo sui problemi reali del Paese, con attenzione particolare al lavoro giovanile, alle attività produttive, al commercio e alla sanità. Servono aiuti concreti alle imprese e una maggiore sensibilità per gli anziani e le persone più fragili. Problematiche nazionali, ma che impattano profondamente nel Molise».

L’assessore Nico Balice evidenzia il «Momento di aggregazione importante! Prelude ai prossimi impegni elettorali per le europee e le amministrative e dagli interventi si evince la fermezza con la quale trasferire a ognuno nel proprio programma di governo amministrativo i valori racchiusi nell’idee del partito; libertà, importanza fondamentale della persona, famiglia lavoro e politiche giovanili!»

Infine torniamo sul Miele pensiero: «Ribadisco che sono due giorni interessanti, ricchi di interazione e confronto dialettico. Un congresso molto partecipato, con persone di esperienza e tanti giovani. Forza Italia conserva la sua attrattività e rappresenta il perno moderato della politica nazionale e regionale. Come gruppo Termolese abbiamo ragionato anche sulle prossime imminenti tornate elettorali. Rientrano a casa con grinta ed entusiasmo».

