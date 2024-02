«Grande soddisfazione, è un progetto nuovo: la città manca dei servizi essenziali, la renderemo più vivibile»

TERMOLI. Dopo una settimana di fibrillazione e di frenesia politica, il candidato sindaco della coalizione progressista, l'avvocato Joe (Giuseppe all'anagrafe) Mileti, prima di immergersi nel clima ormai elettorale, sdoganato proprio dal tavolo a sei gambe che l'ha incoronato sfidante del centrodestra alle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, ha deciso di trascorrere un fine settimana fuori città, per ritemprarsi e tornare più carico.

Ma ha le idee chiare su quelle che saranno le prossime tappe, sia politiche che programmatiche.

«Obiettivamente c'è grande soddisfazione, sono molto, molto contento. Perché è un progetto nuovo, innovativo. Spero che possa portare i frutti che vogliamo cogliere, poiché deve arrivare alla gente. Lo devono comprendere i cittadini. Per il futuro della cittadinanza e di Termoli».

Mileti si mostra ottimista: «Sono assolutamente aperto e convinto, soprattutto, che col dialogo si possa raggiungere qualsiasi tipo di accordo, d'intesa e di aggregazione, ma con qualunque forza politica. Io non sono legato a un perimetro definito, per il bene di Termoli, che è l'unico interesse alla base del progetto. La città di Termoli deve recuperare tutti i servizi essenziali, dove siamo all'anno zero, è quello che viviamo ogni giorno. Dall'arredo urbano all'ambiente e alla pulizia, i parcheggi, il traffico. Sono queste le priorità su cui intervenire, per cominciare a renderla più vivibile».