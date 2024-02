Congresso Forza Italia, Matticoli: “Soddisfatti, il Molise presente in prima linea”

CAMPOBASSO. La delegazione di Forza Italia Giovani Molise in prima linea a Roma per il congresso Nazionale di Forza Italia, terminato ieri dopo due giorni di intensi lavori. Eletto Antonio Tajani nuovamente come segretario nazionale e, all’unanimità, anche Stefano Benigni, attualmente Coordinatore Nazionale del movimento giovanile, come Vice Segretario Nazionale.

“Due giorni di lavoro intenso per dimostrare i valori di Forza Italia e la capacità di portare avanti una classe dirigente solida, compatta e storica per il partito. Siamo soddisfatti della conferma di Tajani alla guida di una famiglia politica ereditata dal nostro Presidente, Silvio Berlusconi, che sicuramente è ancora orgoglioso di noi e del nostro impegno. Orgogliosi anche della nomina del nostro Coordinatore Nazionale, Stefano Benigni, come Vice Segretario Nazionale, al quale invio i miei migliori auguri per il traguardo raggiunto ed approfitto per associarmi alle sue parole espresse in assemblea: la migliore classe dirigente giovanile è quella di Forza Italia”, ha detto Liberato Matticoli, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Molise.

Il gruppo molisano è al lavoro in vista delle elezioni in vari comuni della regione e per affermare la propria presenza sul territorio.