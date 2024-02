«Alle comunali di Termoli almeno una lista di opposizione»

TERMOLI. L'esponente della Rete della Sinistra termolese Pino D'Erminio ha offerto una diversa lettura rispetto a quanto emerso dalla coalizione progressista, difficile che si possa annodare un dialogo tra le due componenti.

«Nella serata del 23 febbraio la coalizione che si autodefinisce progressista ha comunicato il nome del suo candidato sindaco di Termoli, indicato nell’avvocato penalista Giuseppe Mileti, detto Joe, un Carneade della politica, che non risulta si sia mai pronunciato e men che meno impegnato su qualsivoglia questione sociale, ambientale, civile, istituzionale. Designazione arrivata dopo trattative tutte di schieramento, senza alcun impegno programmatico, che non sia quello di battere l’altra coalizione, attualmente al governo della città, e riconquistare la sindacatura, che in precedenza fu dell’avv. Angelo Sbrocca, convitato di pietra della coalizione sedicente progressista.

La sindacatura Sbrocca è stata disastrosa ed ha lasciato strascichi tutt’ora irrisolti. L’intervento più grave di tutti è stato la finanza di progetto detta “Mobilità sostenibile”, per la realizzazione di un tunnel stradale tra il porto ed il litorale nord e la demolizione, ripeto demolizione, del Piano di Sant’Antonio da 21 a 4 metri sul livello del mare, da sostituire con un complesso edilizio per metà pubblico, da adibire a parcheggio a rotazione dato in gestione per 30 anni al privato, e per metà privato, con box auto, altri parcheggi, locali ricettivi e commerciali ed un teatro con 780 poltrone. L’intervento è di fatto caduto, ma il successore di Sbrocca, l’ing. Francesco Roberti, lo vuole resuscitare, senza il tunnel, ed a questo scopo ha chiesto ed ottenuto un finanziamento di 5 milioni di fondi PNRR come “Rigenerazione urbana”.

Altra finanza di progetto voluta dalla Giunta Sbrocca è quella per il trasporto pubblico locale (Tpl), che ha affidato a Gtm per 20 anni non solo il Tpl, ma anche il terminal bus (gratis) ed altri interventi, i più importanti dei quali riguardano il parco comunale, dove Gtm detiene la gestione (gratis) della piscina e vorrebbe realizzare 300 nuovi parcheggi, in aggiunta ai 109 esistenti, di cui 220 a pagamento. Questa finanza di progetto è stata proseguita e conclusa in perfetta continuità d’intenti dalla Giunta Roberti, che non si preoccupa di fare rispettare almeno gli impegni sottoscritti da Gtm il 22 settembre 2021, primo fra tutti il rinnovo totale del parco autobus.

Ancora una finanza di progetto avviata e, in questo caso, conclusa dalla Giunta Sbrocca prevede la concessione della refezione scolastica per 18 anni e la costruzione di un centro pasti, a spese del privato, ma con l’obbligo del Comune di riacquistarlo a prezzi di mercato alla fine della concessione. Oltre a ciò, il Comune ha incassato 1.050.000 euro come “canone anticipato”, per l’uso delle cucine anche per conto terzi; però, se il contratto si dovesse rescindere anticipatamente, il Comune dovrebbe restituire il canone anticipato non sfruttato dal privato. Se la rescissione avvenisse oggi, il Comune dovrebbe restituire al privato 656.000 euro. La Giunta Roberti ha anche peggiorato le cose, perché – male interpretando il contratto – ha prolungato la concessione di un anno e 10 mesi.

Infine la finanza di progetto riguardante il completamento e l’ampliamento del cimitero, che avrebbe comportato l’incremento del costo dei loculi del 50%, oltre alla bruttezza dell’ampliamento, tutto cemento senza un filo di verde. Anche qui Roberti ha proseguito sulla strada indicata da Sbrocca, per ravvedersi e revocare la finanza di progetto solo dopo tre anni dall’inizio del suo mandato.

A parte gli interventi in finanza di progetto, non si può non citare un problema atavico di Termoli: il caos edilizio. In questo campo la Giunta Sbrocca e quella Roberti hanno praticato le stesse “tradizionali” politiche di sfruttamento scriteriato del territorio e di sostanziale elusione degli standard urbanistici, che impongono di affiancare ai palazzi spazi per il verde, i parcheggi, i servizi pubblici. L’elusione avviene o monetizzando le aree per gli standard urbanistici, oppure cedendo al Comune aree distanti chilometri da quelle dove si realizza l’intervento edilizio e quindi inutili.

Su queste questioni qual è la posizione dei “progressisti”? Non si sa e neanche si saprà mai, perché il programma politico-amministrativo che dovranno pur redigere sarà prodigo di considerazioni generali ed avaro di impegni concreti. Senza una critica precisa dell’amministrazione Roberti ed un altrettanto precisa autocritica di quella Sbrocca, in cosa si differenziano gli uni dagli altri? Ci avviamo ad un confronto elettorale in cui le due coalizioni che si contendono il Comune sono intercambiabili, senza reali differenze politico-amministrative. La contesa riguarda quali persone e gruppi gestiranno il potere, non come tale potere verrà esercitato e per fare cosa.

Nella legislatura che si avvia a conclusione c’è stata una costante ed attenta opposizione da parte dei quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle e della consigliera di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra. Opposizione che ha tallonato e condizionato l’amministrazione Roberti. Nel consiglio comunale che emergerà dalle elezioni del 8 e 9 giugno chi farà opposizione ai nuovi amministratori? Delle due coalizioni in lizza quella che sarà battuta sarà minoranza, ma non opposizione, così come nella legislazione che si chiude i consiglieri dell’area PD sono stati in minoranza, ma non all’opposizione. In questo quadro sconfortante, è necessario che si inserisca almeno una lista che, pur non potendo aspirare alla conquista del Comune, possa tenere accesa nel nuovo Consiglio comunale la fiaccola dell’opposizione, vigilando sulla trasparenza e sulla legittimità degli atti amministrativi della maggioranza, a tutela dei diritti e delle esigenze dei cittadini».