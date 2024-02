Schieramenti civici e sinistra in campo con una "alternativa" di programma

TERMOLI. Pare il cosiddetto "campo larghissimo", quello invocato da Simone Coscia solo ieri, non avrà vita facile. Quattro soggetti, Alternativa Civica, Termoli Domani, Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra ed Equità Territoriale si aggregano per costituire una diversa partita, intanto di stampo programmatico.

«Lo schieramento progressista, alternativo e antiliberista, che ha nell’attivismo civico e nella partecipazione democratica le sue qualità fondanti, prende forma in vista delle imminenti elezioni comunali di Termoli.

Si parte dalla condivisione di un progetto e di una visione alternativa per il futuro della nostra città, dalla coscienza delle lotte condotte in questi anni dai movimenti, civici e politici, per la salvaguardia del territorio e della salute, contro la speculazione, l’autoritarismo, l’emarginazione sociale, l’assurda follia dell'autonomia differenziata, per addivenire all’individuazione collegiale di un candidato sindaco, cristallino e coerente nella sua storia politica, che partecipi alla definizione del programma e sia il primo garante della sua attuazione.

La nostra è una proposta che si rivolge a quei soggetti politici e sociali che riconoscono come preminente la necessità di un nuovo protagonismo dei cittadini e la partecipazione popolare come uno dei cardini della vita amministrativa.

Vi sono domande di formazione, di salute, di mobilità, di occupazione, di qualità urbana e ambientale, inascoltate e da tempo immemore senza risposta. Vi è la necessità di tutelare quei beni comuni che sono essenziali per dare un futuro alla nostra società. Vi è la possibilità di cogliere nuove opportunità per una città che voglia essere inclusiva e protagonista di una reale transizione culturale, ecologica, sostenibile.

Sono queste le sfide essenziali che vogliamo portare al centro del dibattito cittadino per offrire una concreta possibilità di ripartenza alla nostra comunità attraverso una nuova narrazione, che non veda più predominanti le logiche del profitto nella gestione della cosa pubblica.

Sono questi gli obiettivi, i capitoli generali di un progetto che vogliamo condividere e approfondire con i cittadini, prima che diventino un compiuto e formale programma elettorale.

La priorità oggi è quella di dar vita ad una solida aggregazione, chiara nei principi, consapevole della portata innovativa dei progetti da sottoporre alla valutazione dei cittadini nella competizione elettorale. Per questo sollecitiamo la partecipazione di tutte le forze politiche, culturali e sociali interessate a dare una nuova e coerente prospettiva alla città di Termoli, ma anche di tutti quei cittadini che vogliano impegnarsi direttamente in questa fondamentale impresa democratica».