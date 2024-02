«Non condivido la scelta del candidato sindaco», Venittelli scrive a Schlein e si sospende dal Pd

TERMOLI. La presa di posizione della coalizione civica ha convinto l’avvocato Laura Venittelli, già parlamentare dem, a rendere noto quanto fatto due giorni fa. Lunedì scorso ha deciso di autosospendersi dal Pd, nelle mani direttamente della segretaria nazionale Elly Schlein, gesto reso noto anche al segretario regionale Ovidio Bontempo. La Venittelli ha voluto rendere pubblico questa presa di posizione, seppur sofferta e dolorosa, appena è emersa la nuova aggregazione civica plurima, che mira a coalizzare anche gli scontenti del centrosinistra.

«Cara Elly, la questione delle amministrative di Termoli è a Tua conoscenza da giorni , per aver appreso, da più' voci ( professionisti del territorio, Famiano Crucianelli, vertici dei Giovani Democratici e, non per ultima, la sottoscritta) le criticità della candidatura a sindaco dell'avvocato Joe Mileti, figura apparentemente civica (mai impegnato sul territorio in azioni devolute al benessere dello stesso), voluta da una parte del Pd di Termoli, da una parte del m5s e da un movimento locale.

La candidatura è stata imposta senza un minimo di dibattito all'interno del circolo (ci sono state da novembre 2023 ad oggi solo 6 riunioni totali), senza aver mai esposto il programma del candidato, senza aver mai potuto chiedere allo stesso ( che non è mai stato invitato al circolo Pd) cosa ne pensasse, solo per fare qualche esempio, dell'autonomia differenziata, della sanità pubblica , del premierato e dei provvedimenti adottati dal governo Meloni in materia di immigrazione, abuso d'ufficio, aumento delle pene per i rave, ecc. ecc.. Le criticità della figura "messa in campo" muovono, oltre che dalla mancanza di conoscenza del suo "pensiero", dal sostegno pubblico, dell'avvocato Joe Mileti, al partito di Giorgia Meloni e, nello specifico ad un candidato di questa lista. il cui "santino” elettorale è stato "postato", per diversi giorni, sul proprio stato di WhatsApp , con una evidente campagna elettorale, ribadisco, pubblica, mentre noi tutti correvamo nel senso opposto per racimolare voti per il centrosinistra e Gravina presidente. Ma c'è dell'altro!

Il Pd ha voluto blindare, come si suole dire, il nome dell'avvocato Joe Mileti senza alcun confronto con le liste civiche di sinistra, il gruppo che fa capo all'on. Famiano Crucianelli e on Di Stasi, il raggruppamento di Avs, il movimento di Equità territoriale di Pino Aprile, Insieme (Zamagni ed Infante), oltre al gruppo che fa capo ad Alessandro Di Battista e la rete della sinistra che, da giorni, chiedono l'allargamento del tavolo politico, senza riscontro da parte del Pd (soggetto che dovrebbe essere "capo fila " dell'alleanza) che non vuole mettere in discussione il nome dell'avvocato Mileti (sponsor di Fratelli d’Italia).

Fatta questa premessa, di fronte all'imbarazzante scelta del pd locale, non osteggiata dal Pd nazionale, comunico a Te che non sosterrò l'avv.to Mileti e che, in dissenso con l'operato del circolo cittadino, mi autosospendo da oggi dal circolo territoriale di Termoli. Resto, per ora, iscritta nel partito che ho contribuito a far crescere dal 2007 per forte senso di responsabilità, anche alla luce della competizione politica delle Europee. Penso, inoltre, che non uscire, per ora, dal Pd sia una forte apertura di credito nei Tuoi confronti. Gli iscritti del Pd chiedono il rispetto della dignità, dignità dei tanti iscritti che si sono sempre battuti e continuano a battersi per i valori dell'antifascismo... cosa che non fanno i sostenitori di Giorgia Meloni con i quali vorremmo non confrontarci e neppure mischiarci. Un caro saluto».