«No alle candidature imposte o autoreferenziali», lo "strappo" di Iacovino

TERMOLI. Vivace il dibattito e il fermento nell’ambito delle scelte per le elezioni amministrative di Termoli. A commento del nostro articolo sulla coalizione civica, pubblicato ieri, l’avvocato Vincenzo Iacovino si è espresso sui social, nello stile che lo contraddistingue, “direttissimo”, «Le autocandidature e la candidature imposte non sono espressione di scelte politiche trasparenti e democratiche. Le elezioni regionali della Sardegna dicono basta a furbi e furbetti che impongono candidature per continuare a fare interessi di bottega!

Per invertire rotta in questo Molise serve un progetto politico serio e candidature condivise. Il degrado, la corruzione, gli abusi, gli abusivi e i lobbisti, si combattono con scelte libere, coraggiose, partecipate e trasparenti che portano ad individuare le persone più adatte ad amministrare il territorio per il superiore interesse collettivo e il bene comune».