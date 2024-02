Joe Mileti debutta da candidato nell'assemblea dem, «Vento nuovo per la città di Termoli»

Candidato sindaco del centrosinistra: l'intervista a Joe Mileti

TERMOLI. Quasi due ore di confronto e di "conoscenza", quelle che l'avvocato Joe Mileti, stasera, alla sala Tropicana de "La Vida", in via dei Palissandri, ha avuto con iscritti e dirigenti del Pd termolese, bassomolisano e non solo.

Un'assemblea "chiusa", riservata alla base, in cui mettere a fuoco concetti e programmi, percorsi e strategie politiche, ma anche per scoprire e sposare la nuova proposta rappresentata dal professionista, che per la prima volta scende nell'agone della politica in prima persona.

Accanto a lui il commissario di circolo, Antonio Giuditta, il segretario di federazione Oscar Scurti, il segretario regionale Ovidio Bontempo, il presidente della federazione del basso Molise Salvatore Mascia e decine di esponenti, anche consiglieri regionali come Vittorino Facciolla, amministratori comunali come Angelo Sbrocca e Manuela Vigilante, oltre numerosi volti noti.

Occasione d'incontro, dunque, dove si è cercato di tessere le fila di un discorso organico, di un cammino da allargare e ampliare nella sfera delle aggregazioni esterne al tavolo a sei gambe, come ha ribadito il candidato sindaco nell'intervista che ci ha concesso, rispondendo anche sulle novità politiche delle ultime ore, tra distinguo, sospensioni e prese di posizione.

Galleria fotografica