Coalizione civica avvia il confronto sul programma

TERMOLI. Mondo frastagliato quello del centrosinistra, che se da una parte ha già scelto il candidato sindaco con l’avvocato Joe Mileti, dall’altra non si “arrende” ancora all’evidenza, per così dire.

La lunga traversata che ci condurrà alla presentazione delle liste, così si presente il periodo da qui alla prima decade di maggio, esattamente 10 settimane, non sarà priva di insidie per la coalizione progressista formata da Pd, Movimento 5 Stelle, Costruire Democrazia, Italia Viva, Socialisti e lista VotaXTe.

Lo si evince dalle iniziative assunte nell’ultima settimana, tra partiti dell’alternativa progressista, che ieri si sono pronunciati per la seconda volta in poco più di una settimana, dai non allineati dem, gli scontenti in casa pentastellata e anche dalla coalizione civica, quella che raggruppa Termoli Domani, Alternativa civica, Equità territoriale e Rete della Sinistra-Termoli Bene comune.

I rappresentanti di questo raggruppamento si sono incontrati anche ieri mattina, in piazza Monumento, per fare il punto della situazione, proprio al termine di una settimana densa di eventi e “strappi”, che ha portato alla ribalta anche il documento di impulso programmatico attorno al quale vorrebbero costruire un’alleanza su basi diverse, prescindendo per ora dai nomi.

Una strategia che potrebbe allontanare per ora la coalizione civica dal fronte che sostiene Mileti, ma se dovessero nascere convergenze programmatiche, come auspicato, cosa accadrebbe?

«Prima il programma», è stato ribadito anche ieri mattina, dove è stata fatta la sintesi dei passi compiuti sino a qui ed è stato deciso di vedersi sabato prossimo per approvare la cornice programmatica comune, prima di passare alle proposte per la carica di sindaco.

Un percorso a ostacoli, dunque, nell’ambito di una dialettica a volte anche molto diretta, dopo che dalla già parlamentare dem Laura Venittelli è venuta la richiesta esplicita del gesto di responsabilità a fare un passo indietro, per avviare un confronto teso ad amalgamare meglio tutte le anime del variegato schieramento.

Senza dare paternità ai cosiddetti dissidenti, includendo anche il gruppo civico Termoli 2024, che al momento non ha sottoscritto posizioni ufficiali, sono ben 17 i soggetti affacciatisi a questa fase pre-elettorale nel solo centrosinistra.