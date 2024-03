Un travaglio lungo nove mesi, l'ultimo giorno dell'amministrazione Tomei?

GUGLIONESI. Un excursus della storia recente guglionesana, quello che segnerà, senza inversioni di rotta che appaiono impensabili, la fine anticipata (a dire poco) dell’esperienza di governo locale dell’amministrazione Tomei a Guglionesi.

Oggi scade il termine che la legge consente al primo cittadino di revocare le dimissioni presentate alla fine del drammatico Consiglio comunale del 12 febbraio scorso, i 20 giorni canonici che permettono ripensamenti, dietrofront, ricuciture, oppure strappi definitivi.

A conti fatti, considerando chiusa la partita, ormai inconciliabili le posizioni interne alla maggioranza, la “fusione a freddo” tra diverse anime moderate della politica bifernina non ha pagato e c’è chi oggi dice… che quanto avvenuto era nelle corde della coalizione che sotto le insegne di Guglionesi nel Cuore ha trionfato alle ultime elezioni amministrative, per poi ammainare la bandiera sul municipio.

Il sindaco Antonio Tomei è determinato a non proseguire l’esperienza, che ha bollato con parole forti nel documento, lettera aperta, diffuso il 13 febbraio.

Il giorno dopo è giunto il primo pensiero critico dell’opposizione, Guglionesi Insieme, a nome dei quattro esponenti di minoranza, quindi il 17 febbraio a uscire allo scoperto è la componente vicina a Leo Antonacci, che rivolge un appello a parte della minoranza affinché si decreti con dimissioni dei consiglieri un commissariamento corto, entro i termini per votare nel giugno prossimo.

Il 19 febbraio arriva il no dei consiglieri Ciccarone e Del Peschio, quindi il 23 febbraio, venerdì scorso, nota di commiato della squadra vicina al primo cittadino.

Ultimo sparo, prima del silenzio, che da allora pervade il proscenio guglionesano, come una commedia delle parti in scena al teatro Fulvio, ma si parla di vita reale e non di finzione.

Si andrà al commissariamento lungo, che verrà decretato immaginiamo domani, fino alle comunali 2025. L’amministrazione Tomei vinse le elezioni il 14 e 15 maggio 2023, nemmeno 9 mesi pieni di governo della comunità guglionesana prima del capolinea.