Coalizione progressista a San Martino: Leo Tanga è il candidato sindaco

SAN MARTINO IN PENSILIS. La coalizione progressista costituita dai partiti Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, socialisti e comunisti italiani, dopo aver avviato un confronto politico per le prossime amministrative del giugno 2024 per il Comune di San Martino in Pensilis ha designato quale candidato sindaco unitario il dottor Leo Tanga, attuale direttore provinciale di Campobasso del patronato INCA della CGIL.

Tanga è persona di alto profilo, dalle riconosciute e indiscusse qualità umane e professionali, con sicure competenze amministrative e gestionali e una chiara e condivisa visione di città che incarna e coincide perfettamente con il progetto politico/amministrativo della coalizione progressista. Nei prossimi giorni sarà organizzata e comunicata la data della presentazione ufficiale del candidato.