«Sconcertante come la sinistra abbia scelto il candidato sindaco», la "Contro-propaganda"

TERMOLI. Dibattito sempre più ampio nel mondo riformista e progressista, ma anche in quello mediatico, sulle scelte in divenire (o divenute) a Termoli.

A lanciare un masso nello stagno, vista la "portanza" della sua cifra professionale, è Pierfrancesco Citriniti, dal suo profilo social.

«È davvero sconcertante vedere come la sinistra abbia scelto un candidato sindaco a Termoli in modo così affrettato e senza considerare alternative migliori, soprattutto giovani. È inaccettabile che si scelgano individui evidentemente vicini alla destra per rappresentare un movimento che dovrebbe incarnare valori opposti. Questa mossa sembra mirare a rafforzare la destra attraverso un'apparente opposizione. C'è chiaramente una strategia dietro tutto ciò, volta a favorire interessi economici e imprenditoriali al di là dei principi della sinistra. È evidente che alcuni potrebbero finire per non fare il sindaco. Invito i cittadini di Termoli a opporsi a questa manovra, che appare tanto sporca quanto incoerente».

Pierfrancesco Citriniti ha 42 anni, è regista e filmmaker, da anni assieme a Diego Bianchi, lavora a “Propaganda Live”, l’appuntamento con l'informazione che racconta l'Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo del tutto originale, nello stile di Zoro.

Ha iniziato con “Gazebo” e quest’anno compie dieci anni la sua collaborazione con Diego Bianchi, in arte Zoro.

Pierfrancesco fin da ragazzo cullava il sogno di fare qualcosa nel mondo del cinema e della comunicazione.

Nato a Termoli, il 19 agosto 1981 si è diplomato all’Accademia dell’Immagine de L’Aquila. «Dopo una lunga gavetta nel mondo cinematografico come assistente prima e aiuto regista dopo, entro a far parte del team di ‘Gazebo’ su Rai 3 dagli esordi per poi approdare a La7 con Propaganda Live».

Nei prossimi giorni sarà impegnato come sempre nelle full immersioni elettorali, stavolta nel vicino Abruzzo.