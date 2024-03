Commissariato il Comune di Guglionesi, al vertice la dottoressa Patrizia Perrino

GUGLIONESI. È arrivato poco pochi minuti fa, il decreto di commissariamento, dalla prefettura di Campobasso, per l’amministrazione comunale di Guglionesi. La coincidenza tra il ventesimo giorno dalle dimissioni del sindaco Antonio Tomei e la domenica 3 marzo ha posticipato il termine entro cui poi dichiarare cessate le funzioni di sindaco, Giunta e Consiglio.

Commissariamento dell’ente che sarà lungo, visto che non potrà esserci un ritorno alle urne già dalla finestra 2024 delle elezioni amministrative, non essendo intervenuto entro il termine di febbraio previsto dal Tuel. Le dimissioni furono presentate alla fine del drammatico Consiglio comunale del 12 febbraio scorso, poi rese note il giorno successivo.

"A seguito delle dimissioni del Sindaco del Comune di Guglionesi, Antonio Tomei, presentate al protocollo dell’Ente il 12 febbraio 2024 e divenute irrevocabili, è stata avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.

In attesa dell’adozione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, il medesimo organo - con decreto prefettizio in data odierna - è stato sospeso con la contestuale nomina della dottoressa Patrizia Perrino, dirigente della Prefettura di Campobasso, quale Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune". La nota della Prefettura.