«Sull'Emodinamica la Salvatore polemizza sui contenuti di una bozza già superata»

CAMPOBASSO. Immediata la replica del presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, in merito alla nota stampa della consigliera regionale Alessandra Salvatore sul Piano Operativo Sanitario 2023-2025, chiarisce quanto segue:

“Quanto afferma la consigliera Alessandra Salvatore altro non è che il contenuto della proposta del Programma Operativo 2023-2025 della Regione, rimasto in consultazione secondo i termini previsti dalla normativa, per acquisire dagli stakeholders osservazioni, suggerimenti e integrazioni, così come abbiamo ampiamente spiegato nelle scorse settimane. Una questione, quella riportata oggi dalla consigliera Alessandra Salvatore, ampiamente superata e già discussa nelle scorse settimane. Mi sorprende come la consigliera voglia far credere altro, senza conoscere evidentemente le procedure, tanto che il 7 marzo è in programma la Conferenza dei Sindaci per incontrare la Struttura Commissariale”.

“Tra l’altro, ricordo alla consigliera, come il Consiglio Regionale abbia approvato un ordine del giorno, con il quale è stata affidata al presidente della Regione la richiesta al Governo per consentire la permanenza e il rafforzamento delle emodinamiche di lsernia e Termoli, anche in deroga al decreto Balduzzi, per rispondere alle giuste preoccupazioni manifestate di recente nei pubblici dibattiti dei Comuni interessati e della Conferenza dei Sindaci. A testimonianza del lavoro che stiamo portando avanti per la versione definitiva del Programma Operativo Sanitario 2023-2025”.