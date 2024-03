Complemento programmazione sviluppo rurale, l'ok dalla seconda commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente, Nicola Cavaliere, si è riunita ieri la Seconda Commissione permanente.

L’organo consiliare, dopo la relazione resa dal relatore Massimo Romano, ha reso parere favorevole -con votazione unanime- al Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise (DGR N. 57 del 08.03.2023), presentato dall’Esecutivo regionale.

Il provvedimento passa ora al Consiglio regionale per la presa d’atto finale, per poi tornare alla Giunta regionale per i passaggi conclusivi previsti.