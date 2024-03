«Siamo qui per risolvere i problemi, basta conflittualità o dovrò rivedere la squadra»

Conferenza dei sindaci sulla sanità in Molise: l'intervista al governatore Francesco Roberti

TERMOLI. Il governatore Francesco Roberti non fa sconti, com'è nel suo stile, franco e diretto. A margine della querelle del servizio di Emodinamica di Isernia (ricordiamo che su quello di Termoli da sindaco fece anche ricorso contro le chiusure parziali imposte al San Timoteo), il presidente della Giunta regionale - intervenendo alla Conferenza dei sindaci, per l'analisi del Pos 2023-2025, ha detto a chiare lettere come non saranno tollerate conflittualità, con evidente riferimento alla diatriba tra l'assessore Michele Iorio e il commissario ad acta Marco Bonamico, invitati ad abbassare i toni, altrimenti sarebbe costretto a rivedere la "squadra".

Ammonimento forte, che viene arricchito anche dalla consapevolezza emergente riguardo la nuova attrattività della sanità molisana e sull'obiettivo di risolvere i problemi, non discutere su come farlo.