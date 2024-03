Viadotto Sente: ok alla convenzione per l'inizio dei lavori

ABRUZZO-MOLISE. Firmata la convenzione tra la provincia di Isernia e Anas per la ripartenza dei lavori del viadotto Sente. Si tratta di un primo stanziamento di circa 9 milioni di euro per dar corso ai primi lavori di messa in sicurezza.

I fondi, su input del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sono stati finanziati con l’art.1 comma 288 della Finanziaria: si tratta delle somme necessarie per l’inizio dei lavori.

Si tratta di un’opera di grande importanza perché consente il collegamento tra l’alto Molise e l’Abruzzo.